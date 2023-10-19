Владельца «Крестов» в Петербурге определят с помощью торгов

Здания, которые входят в комплекс следственного изолятора «Кресты», в Санкт-Петербурге, продадут на торгах, сообщает телеканал ОТР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На данный момент подробности проведения аукциона не уточняют, он на этапе подготовки. Дату проведения торгов озвучат позже. Известно, что в Петербурге запланированы консультации с экспертами и потенциальными инвесторами, имеющими опыт работы с подобными уникальными объектами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на территории комплекса создадут арт-кластер со сценой, музеями и выставками.

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