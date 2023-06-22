В Свердловской области построят комплекс для выращивания овощей за 20 млрд рублей

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» планирует построить в Свердловской области тепличный комплекс, который позволит снабжать овощами жителей региона и Сибири. Об этом сообщили в департаменте информационной политики. Компания намерена инвестировать в проект 20 млрд руб.

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Площадь комплекса составит 100 га, из которых теплицы займут 40 га. В данный момент готов список площадок, где может быть построен комплекса. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области ведет переговоры с муниципалитетами, в которых может быть реализован проект.

Напомним, в прошлом году власти Свердловской области выделило 11 млрд руб. на поддержку сельхозпроизводителей, которые занимаются растениеводством, животноводством, мясным скотоводством. Также была повышена ставка субсидирования для производителей молока. Молочная субсидия увеличена на 50 коп и составит 4,2 руб. на 1 кг.

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