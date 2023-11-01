Вучич распустил сербский парламент

Президент Сербии Александр Вучич объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы назначены на 17 декабря, сообщило Сербское радио и телевидение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«На основании пунктов 1 и 5 статьи 109 Конституции Сербии, в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона о Президенте Республики, по мотивированному предложению Правительства Республики Сербия от октября 30 декабря 2023 года я издаю указ о роспуске Национального собрания»,— заявил господин Вучич.

Он также подписал документ о назначении досрочных выборов в парламент на 17 декабря. В своем обращении президент сказал о необходимости единения сербского народа с целью сохранить государственные интересы страны в то время, «когда страна столкнется с многочисленными давлениями из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем».

Господин Вучич отметил, что Сербии важно сохранить мир, стабильность и демократию. «Я бы сказал, что эта кампания — это возможность цивилизованно представить различные идеи, программы, политику, которые должны конкурировать, но которые никогда не будут угрожать нашему государству, народным и национальным интересам»,— сказал президент.

30 октября правительство Сербии направило президенту Александру Вучичу мотивированное предложение о роспуске Национального собрания и о назначении выборов депутатов. Тогда же было принято решение о роспуске 65 городских собраний. Выборы в городские собрания пройдут также 17 декабря.

Александра Горошилова