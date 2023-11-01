Первая мебельная фабрика оспорит решение суда по делу о похожих брендах

ЗАО «Первая мебельная фабрика» намерено оспорить решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, поддержавшего позицию петербургского УФАС в отказе удовлетворить требования к магазину «Первый мебельный». Компания считает, что магазин неправомерно использует свое название, перекликающееся с наименованием фабрики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-СПб» в Первой мебельной фабрике, судом, по мнению компании, был неправомерно применен принцип презумпции отсутствия смешения с брендом истца. «Роспатент предоставил правовую охрану товарного знака третьему лицу, которое не являлось участником дела, то есть которое владеет товарным знаком "1 мебельный"»,— заявили в компании.

«УФАС руководствовалось тем, что Роспатент предоставил правовую охрану в отношении услуг 35-го класса МКТУ, в частности, это реализация товаров посредством интернет-магазина. И при этом УФАС не обратило внимание на то, что наш оппонент не только продает товары, но и производит. Это уже 20-й класс МКТУ, и презумпция в таком случае не применяется. Нужно было, например, сделать соответствующий запрос в Роспатент — его также не было. Если бы был запрос в Роспатент, то они бы узнали, что ответчик на самом то деле запрашивал правовую охрану в отношении товаров 20-го класса МКТУ и ему по какой-то причине отказали»,— объяснили в Первой мебельной фабрике.

Когда именно будет подана апелляция, в компании не уточнили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский арбитраж отказал ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» в удовлетворении требований к магазину по продажу мебели. Специалисты УФАС выяснили, что обе организации имеют права на товарные знаки. К тому же логотипы брендов отличаются друг от друга по цвету. И если у заявителя «первая мебельная» не относится к охраняемым элементам, то «первый мебельный» им является, посчитал суд.

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