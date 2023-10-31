«Первой Мебельной Фабрике» отказали в удовлетворении иска к «Первому Мебельному»

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал ЗАО «Первая Мебельная Фабрика» в удовлетворении требований к магазину по продажу мебели, сообщили в пресс-службе УФАС России по Петербургу.

Компания посчитала, что «Первый Мебельный» незаконно использует свое обозначение. Специалисты УФАС выяснили, что обе организации имеют права на товарные знаки. К тому же логотипы брендов отличаются друг от друга по цвету. И если у заявителя «первая мебельная» не относится к охраняемым элементам, то «первый мебельный» им является.

«Между тем суд первой инстанции поддержал законность выводов Управления. В действиях ответчика отсутствует нарушение антимонопольного законодательства»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что УФАС остановило закупку на определение подрядчика для строительства здания для таможни в Санкт-Петербурге за 1,9 млрд рублей.

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