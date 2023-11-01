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Художники завершили роспись купола Благовещенского собора в Воткинске

В Воткинске художники завершили роспись основного купола Благовещенского собора, располагающегося в центре города. На объекте, где в свое время был крещен композитор Петр Чайковский, постарались воспроизвести первоначальные цвета и стиль. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов по итогу своего визита.

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Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

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Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

Фото: vk.com, Александр Бречалов

В настоящее время строители завершили штукатурку стен и уложили пол в храме. На следующей неделе планируется начать установку иконостаса.

Напомню, на Рождество в реконструированном храме планируется провести службу. Благовещенский собор был закрыт в 1929 году, а в храме организовали народный театр. С 2006 года здесь начались активные реставрационные работы. Их приостановили в 2015 году. К сегодняшнему дню здесь восстановили внешний облик. Отметим, что при проведении реконструкции Благовещенского собора строители обнаружили фрагмент старинной росписи.

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