При восстановлении Благовещенского собора в Воткинске нашли фрагмент старинного орнамента

В Воткинске при проведении реконструкции Благовещенского собора строители обнаружили новый фрагмент старинной росписи. Орнамент находился под слоем старой штукатурки, а найти его удалось при проведении внутренних отделочных работ, сообщает пресс-служба администрации города.

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Напомним, в 1929 году Благовещенский собор был закрыт, а в храме организовали народный театр. С 2006 года здесь начались активные реставрационные работы, однако в 2015 году их приостановили. В настоящее время полностью восстановлен внешний облик собора, а главной задачей стала внутренняя отделка, проведение коммуникаций и благоустройство территории.