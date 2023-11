Axios: в 2023 году вышло наибольшее число высокооцененных видеоигр за 20 лет

Портал Axios в своем исследовании рынка видеоигр пришел к выводу, что в 2023 году вышло самое большое количество высокооцененных игр за 20 лет. В компании изучили количество игр в год с оценками 90 и выше на агрегаторе рецензий Metacritiс начиная с 2004 года.

В 2023 году вышло 25 видеоигр с оценками 90 и выше хотя бы на одной из платформ, на которых появилась игра. Самыми высокооцененными оказались «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» и «Baldur`s Gate III» (обе получили 96 баллов). В последний раз в год выходило более 20 высокооцененных игр в 2011-м, когда на прилавках оказались «The Elder Scrolls V: Skyrim» и «Batman Arkham City» (обе получили 96 баллов).

В Axios считают, что 2023 год оказался таким удачным на игры потому, что многие высокооцененные игры получали дополнительное время на разработку. По мнению авторов исследования, это доказывает, что предоставление разработчикам большего количества времени чаще всего оправдывает себя. В исследовании также отмечается, что в 2023 году вышло много игр с высокими оценками, не дотянувшими до 90 баллов, в качестве примеров приводятся «Hi-Fi Rush» (87), ремейк «Dead Space» (89), «Armored Core VI» (88) и «Pizza Tower» (89).

Евгений Федуненко