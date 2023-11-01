Сменилось руководство минприроды Омской области

Глава минприроды Омской области Илья Лобов оставил свой пост. На его место в качестве врио главы ведомства назначен первый замминистра природных ресурсов и экологи Сергей Палагута, сообщили в правительстве региона. Он оставил свою должность по собственному желанию.

Также уволился по собственному желанию замминистра природных ресурсов и экологии региона Александр Сердюков. Он занимал свой пост с июля 2020 года.

Илья Лобов, согласно данным сайта правительства Омской области, в 2001 году окончил Уральский государственный экономический университет по специальности «национальная экономика». С 1998 по 2007 год являлся руководителем торгово-логистического предприятия Екатеринбурга. С 2011 по 2013 год – помощник депутата заксобрания Свердловской области. В июне 2018 года был назначен на должность министра природных ресурсов и экологии Омской области.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил законопроект, который предполагает вывод министров за штат правительства с заключением с ними срочных контрактов. Авторы инициативы указывают, что мера повысит эффективность работы кабинета, ссылаясь, в частности, на положительный опыт Ставропольского края, где несколько лет проработал министром сам господин Хоценко. По мнению политологов, нововведение, напротив, может снизить мотивацию министров, что скажется на курируемых ими отраслях.

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Александр Киселев