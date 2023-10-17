Омским министрам выходит срок

Омский губернатор Виталий Хоценко решил переформатировать правительство региона. Предложенный им законопроект предполагает вывод министров за штат правительства с заключением с ними срочных контрактов. Предполагается, что эта мера повысит эффективность работы кабинета. Инициаторы законопроекта указывают, в частности, на положительный опыт Ставропольского края, где несколько лет проработал министром сам господин Хоценко. По мнению одного из политологов, нововведение, напротив, может снизить мотивацию министров, что скажется на курируемых ими отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил новый для региона порядок формирования его правительства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил новый для региона порядок формирования его правительства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко внес в законодательное собрание региона законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Омской области». Это произошло менее чем через три недели после церемонии вступления господина Хоценко в должность. Документ предполагает новый для субъекта федерации порядок формирования его правительства.

Законопроект исключает из перечня членов областного правительства его министров. Таким образом, в составе правительства останутся председатель и его заместители, включая первого зама. В новой конфигурации контракт с главой правительства (в случае если должности губернатора и руководителя правительства будут занимать разные люди) и его заместителями планируется подписывать на весь срок полномочий губернатора. С министрами же такой контракт должен быть ограничен одним годом.

Разработкой законопроекта занимался аппарат губернатора и правительства региона. «Проектом закона предусматриваются переходные положения, направленные на сохранение действия контрактов, заключенных с лицами, замещающими государственные должности Омской области, входящими в состав правительства региона, до вступления в силу областного закона»,— говорится в пояснительной записке к документу, подписанной заместителем председателя правительства — руководителем аппарата Анной Марухиной.

«Исключение министров из состава правительства позволит повысить ответственность заместителей председателя правительства и существенно увеличит скорость принятия решений. Кроме того, заключение годовых контрактов с должностными лицами также положительно скажется на эффективности деятельности»,— объяснила „Ъ-Сибирь“ законотворческую инициативу пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

В сибирских регионах подобная система формирования правительства не встречается. Но, по словам госпожи Ахвердиевой, она успешно зарекомендовала себя в ряде субъектов федерации. Например, в Ставропольском крае, население которого превышает число жителей Омской области примерно на 1 млн человек. Напомним, господин Хоценко несколько лет проработал в Ставрополье на посту министра энергетики, промышленности и связи. В настоящее время в правительство края входят председатель, первый заместитель и шесть «простых» замов. Ставропольский губернатор Владимир Владимиров известен радикальными методами работы с краевым правительством. Так, в 2014 году после избрания на первый срок он предложил проверять всех региональных чиновников на детекторе лжи, и такая проверка прошла после ареста в феврале 2015-го министра спорта. В 2021 году, как сообщал „Ъ“, господин Владимиров отправил в отставку все правительство после ареста по обвинению во взяточничестве одного из своих заместителей.

По данным официального портала Омской области, в настоящее время в состав регионального правительства входят председатель Виталий Хоценко, его первый заместитель Дмитрий Ушаков, девять заместителей, четверо из которых одновременно являются министрами (труда и социального развития, образования, финансов, цифрового развития), а также 12 министров. Масштабных кадровых перестановок после своей победы на сентябрьских выборах господин Хоценко не делал. Самым заметным решением стало назначение министра транспорта и дорожного хозяйства Динара Курманова заместителем председателя.

Проект закона №1663-7 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» был рассмотрен членами профильного комитета заксобрания по законодательству и местному самоуправлению. «Критики большой не было. Никто на этом законопроекте внимание не заострил. Раз предложил новый губернатор сократить, то все и согласились»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ о ходе обсуждения и его результатах член комитета Леонид Михайленко.

Сибирский политолог Александр Чернявский считает решение омского губернатора противоречивым. «Для губернаторов это (срочные контракты.— „Ъ“) удобный инструмент для кадровой ротации, если чиновник не справляется с порученным участком работы. С другой стороны, вряд ли в таком варианте можно говорить о стратегическом развитии отраслей, если министр может через год вылететь из власти»,— заметил он „Ъ-Сибирь“.

Законопроект будет представлен на ближайшей сессии заксобрания. Она назначена на 19 октября. Как отметила Мина Ахвердиева, несмотря на то что новый законопроект предусматривает возможность разведения постов губернатора и главы правительства, отдельная должность главы правительства вводиться не будет. Виталий Хоценко и в дальнейшем будет совмещать эти должности.

Валерий Лавский