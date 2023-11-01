Авито: В Екатеринбурге спрос на готовый бизнес в сфере обслуживания автомобиля за год вырос на 2%

В Екатеринбурге за январь—сентябрь 2023 года спрос на покупку готового бизнеса в сфере ремонта и обслуживания автомобиля увеличился на 2% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщили в «Авито». По их данным, Екатеринбург вошел в топ-10 городов-миллионников по темпам роста спроса на покупку готового бизнеса в сфере обслуживания автомобиля.

Основной спрос в Екатеринбурге формируют детейлинг-студии, интерес к которым за первые девять месяцев 2023 года увеличился на 13% относительно аналогичного периода прошлого года. В «Авито» отметили, что замедление темпов роста объясняется эффектом высокой базы по итогам 2022 года: в прошлом году интерес инвесторов к этому виду бизнеса вырос на 34%.

«На фундаментальном уровне сокращение доступности и увеличение срока поставок оригинальных комплектующих производителями европейских и японских марок на российских рынок и их замена аналоговыми автозапчастями привели к тому, что автовладельцы чаще стали отказываться от обслуживания автомобилей у официальных дилеров в пользу отдельных несетевых профессиональных мастерских»,— подчеркнул руководитель макрокатегорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» в «Авито» Илья Дудковский. Он добавил, что спрос на поддержанные автомобили стимулирует автомастерские расширять спектр оказываемых услуг, в частности за счет добавления услуг детейлинга.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал о том, что спрос на автомобили с пробегом превысил спрос на новые. Среди поддержанных автомобилей интересом пользуются корейские и японские бренды Kia, Hyundai, Mitsubishi, Nissan.

Анастасия Таначева

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