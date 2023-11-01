WSJ: сеть коворкингов WeWork в ближайшие дни объявит о банкротстве

Сеть коворкингов WeWork в ближайшие несколько дней может объявить о банкротстве, сообщилаThe Wall Street Journal со ссылкой на неназванные осведомленные источники. По данным издания, на следующей неделе заявление о банкротстве по ст. 11 закона о банкротствах США (реструктуризация в условиях защиты от кредиторов) будет подано в суд штата Нью-Джерси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Simon Newman, Reuters Фото: Simon Newman, Reuters

WSJ отмечает, что 2 октября истек срок выплаты процентов по кредиту для WeWork, после чего для компании начался льготный период погашения в 30 суток. Если WeWork не сможет совершить выплату и в этот срок, это автоматически приведет к дефолту. Накануне компания сообщила о начале переговоров с кредиторами, чтобы получить отсрочку еще на одну неделю.

Всего несколько лет назад сеть коворкингов WeWork была одним из самых перспективных стартапов с оценкой $50 млрд и вместе с такими компаниями, как AirBnb, Uber и др., считалась флагманом «совместной экономики» (sharing economy). Однако в 2019 году у компании начались проблемы. Бизнес-модель компании, просчеты в управлении и неоднозначное поведение основателя Адама Неймана привели к тому, что буквально за пару лет операции WeWork стали стремительно сокращаться, а сама она понесла многомиллионные убытки.

Сама WeWork пока не комментирует сообщения о скором банкротстве. Еще в августе компания предупредила, что может оказаться не в состоянии продолжать свою деятельность, «учитывая убытки и прогнозируемые потребности в денежных средствах».

Евгений Хвостик