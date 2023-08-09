Акции WeWork рухнули почти на четверть после заявления компании о возможном закрытии бизнеса

Сервис коворкингов WeWork в своей финансовой отчетности за первую половину 2023 года выразил сомнения в том, что компания сможет продолжать свою деятельность. Сразу после этого котировки его акций обвалились на 24%.

«Учитывая убытки компании и прогнозируемые потребности в денежных средствах в сочетании с увеличением оттока участников и текущим уровнем ликвидности существуют существенные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность в непрерывном режиме,— говорится в пресс-релизе WeWork.— Способность компании продолжать свою деятельность зависит от успешного выполнения плана руководства по повышению ликвидности и прибыльности в течение следующих 12 месяцев».

По итогам второго квартала выручка WeWork выросла на 4% в годовом исчислении, до $844 млн, а по итогам полугодия — на 7%, до $1,69 млрд. Чистый убыток сократился по итогам шести месяцев с $1,14 млрд до $696 млн. А занятость площадей подросла с 70% во втором квартале 2022 года до нынешних 72%. Тем не менее, отмечает компания, всего этого пока недостаточно, чтобы справиться с долговой нагрузкой, накопившейся за последние годы. Сейчас объем долговых обязательств WeWork на $3,6 млрд превышает стоимость всех активов компании. А запас ликвидности составляет всего $680 млн. Руководство хочет добиться реструктуризации долгов и пересмотра условий по текущим займам, а также намерено и дальше сокращать расходы.

Если же ситуация не улучшится, как заявила компания, ей придется рассмотреть такие варианты, как продажа активов, сокращение деловой активности и «получение льгот в соответствии с кодексом США о банкротстве».

Кирилл Сарханянц