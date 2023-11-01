В Краснодаре открыли сквер на улице Конгрессной

В Краснодаре открыли большой сквер на ул. Конгрессной, сообщил в среду, 1 ноября, глава города Евгений Наумов. Параллельно был дан старт строительству детского сада на 350 мест.

«Очередной наглядный пример качественной комплексной застройки и новых правил… Я говорю не только о соцобъектах внутри жилых кварталах. Но и о зеленых общественных территориях»,— прокомментировал события господин Наумов.

Ранее власти города сообщили, что в поселке Знаменском завершили строительство детского сада на 120 мест. Дошкольное учреждение расположено на ул. Первомайской, 4/1.

Наталья Решетняк

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