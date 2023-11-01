В краснодарском поселке Знаменском достроили детский сад на 120 мест
В поселке Знаменском (Краснодар) завершили строительство детского сада на 120 мест, сообщили в пресс-службе мэрии. Новое дошкольное учреждение расположено на ул. Первомайской, 4/1.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
«Здание прошло проверку надзорных ведомств — детский сад отвечает всем нормам и полностью соответствует проекту»,— прокомментировал директор городского департамента строительства Иван Горобец.
Детсад рассчитан на детей в возрасте от полутора до семи лет. В двухэтажном здании планируется разместить шесть групп, три игровые комнаты и медицинский кабинет.
В настоящий момент получено заключение о соответствии, следующий этап — получение акта ввода в эксплуатацию. Набор воспитанников будет объявлен после процедур лицензирования образовательной деятельности.
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