В краснодарском поселке Знаменском достроили детский сад на 120 мест

В поселке Знаменском (Краснодар) завершили строительство детского сада на 120 мест, сообщили в пресс-службе мэрии. Новое дошкольное учреждение расположено на ул. Первомайской, 4/1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Здание прошло проверку надзорных ведомств — детский сад отвечает всем нормам и полностью соответствует проекту»,— прокомментировал директор городского департамента строительства Иван Горобец.

Детсад рассчитан на детей в возрасте от полутора до семи лет. В двухэтажном здании планируется разместить шесть групп, три игровые комнаты и медицинский кабинет.

В настоящий момент получено заключение о соответствии, следующий этап — получение акта ввода в эксплуатацию. Набор воспитанников будет объявлен после процедур лицензирования образовательной деятельности.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram