Глава РЖД назвал примерную стоимость билетов на поезда ВСМ

Билет на поезд, который будет курсировать по высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой, будет стоить немного дороже билета на «Сапсан», рассказал в интервью РИА Новости глава РЖД Олег Белозеров.

«Есть предварительные расчеты: будет чуть дороже. С одной стороны, экономия на скорости, с другой — большое количество факторов, влияющих на стоимость»,— сказал глава РЖД.

В интервью он также прокомментировал сроки строительства. «Скажем так: мы планируем, что до 2030 года ВСМ будет введена. Будем стремиться максимально сократить сроки, поскольку это улучшает финансовые показатели проекта», — ответил господин Белозеров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что проект высокоскоростной магистрали планируется завершить к 2028 году. Поезда по таким линиям следуют со скоростью от 200 до 400 км в час. По оценкам, сделанным в 2021 году, стоимость строительства магистрали между Москвой и Петербургом составит 1,7 трлн руб.

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