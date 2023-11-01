Bloomberg: США и Израиль обсуждают отправку миротворцев в Газу после окончания войны

США и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа в случае поражения радикального палестинского движения «Хамас» и завершения военных действий в анклаве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в рамках плана по развитию Газы после завершения войны обсуждается три варианта. Первый предполагает, что Газа перейдет под контроль стран ближневосточного региона, например Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, при поддержке США, Великобритании, Германии и Франции.

Второй вариант предусматривает создание миротворческой миссии по аналогии с той, которая была закреплена договором между Египтом и Израилем 1979 года. Документ предусматривал прекращение боевых действий между странами и последующее размещение в заранее оговоренных зонах с обеих сторон границы миротворческих сил ООН. Источники агентства утверждают, что, по мнению Израиля, именно этот вариант заслуживает внимания.

Согласно третьему варианту, сектор Газа перейдет под временный контроль ООН. Однако Израиль считает этот план нецелесообразным. Собеседники Bloomberg отметили, что переговоры о дальнейшем развитии сектора Газа находятся на ранней стадии и некоторые американские чиновники считают реализацию этих планов маловероятной. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила агентству, что «отправка вооруженных сил США в Газу в составе миротворческой миссии не обсуждается».

Сектор Газа находится по контролем боевиков «Хамаса», которые 7 октября подвергли Израиль массовому ракетному обстрелу, проникли на территорию страны и захватили заложников. Израиль начал ответную военную операцию в секторе Газа. По данным израильской стороны, в ходе боевых действий погибло свыше 1,4 тыс. израильтян, в секторе Газа боевики удерживают как минимум 239 человек. Минздрав Газы сообщал более чем о 8 тыс. погибших жителях анклава.

О наземной операции Израиля в секторе Газа — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».