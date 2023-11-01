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Крючков: в Крыму поступают массовые сообщения о минировании школ и детсадов

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о том, что правоохранители массово получают фейковые сообщения о минировании госучреждений, школ, детских садов, техникумов и училищ.

«Специальные службы проводят проверку согласно алгоритму действий в подобных ситуациях. Доверяем только официальной информации»,— написал он в Telegram-канале.

В сентябре крымские ведомства получили несколько ложных сообщений о минировании республиканских школ.

Наталья Решетняк

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