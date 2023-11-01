Бывший футболист сборной Алексей Бугаев арестован за неповиновение полицейским

Прикубанский районный суд Краснодара вынес решение об административном аресте бывшего игрока сборной РФ по футболу Алексея Бугаева, который оказал сопротивление сотрудникам полиции при оперативных мероприятиях по выявлению незаконного оборота наркотиков, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Бугаев, 2004 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Алексей Бугаев, 2004 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Алексей Бугаев арестован на семь суток, полицейские проверяют его на причастность к незаконной продаже наркотиков. Официальных комментариев ГУ МВД по Краснодарскому краю не дает. По данным ряда Тelegram-каналов, у Алексея Бугаева обнаружили крупную партию мефедрона.

Алексей Бугаев начинал карьеру в московском «Торпедо», в 2004 году участвовал в чемпионате Европы в составе сборной России, играл за команды «Локомотив», «Томь», «Химки». В 2010 году, будучи игроком ФК «Краснодар», Алексей Бугаев закончил футбольную карьеру.

Анна Перова, Краснодар