Скончался футболист «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов, попавший в ДТП

Скончался футболист нижнетагильского клуба «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов, попавший в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе пермского ФК «Амкар Пермь», воспитанником которого был спортсмен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Травмы, которые получил футболист, оказались несовместимы с жизнью. Оба клуба пообещали оказать помощь семье спортсмена.

Кирилл Кочетов перешел в «Уралец-ТС» в июне: «Амкар» отдал игрока в аренду нижнетагильскому клубу на полгода. За «Уралец-ТС» он отыграл 13 матчей на позиции нападающего и забил один мяч.

ДТП с участием футболистов «Уралец-ТС» произошло поздно вечером 11 октября. В ГИБДД сообщали, что водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». В результате аварии также погиб Евгений Ситников. Футболисты Денис Федорочев и Кирилл Мыльников получили травмы.

Силовики возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего водителя Lada Priora, которого подозревают по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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