Силовики возбудили дело после смертельного ДТП с футболистами «Уралец-ТС»

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в которое попали четыре футболиста нижнетагильского клуба «Уралец-ТС». Напомним, в аварии один спортсмен погиб, а еще трое получили травмы разной степени тяжести. В пресс-службе УМВД Прикамья сообщили, что 23-летний водитель Lada Priora, в котором находились футболисты, подозревается по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Авария произошла поздно вечером 11 октября на 24-м км трассы «Горнозаводск — граница Свердловской области». В ГИБДД сообщали, что водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». По данным «РБК Пермь» и Properm, за рулем мог находиться футболист Денис Федорычев.

В результате погиб Евгений Ситников, а Денис Федорочев, Кирилл Мыльников, Кирилл Кочетов получили травмы. Соболезнования родным и близким погибшего уже выразили «Уралец-ТС», пермский «Амкар», казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал».

Подробнее об аварии — в материале «Ъ-Урал» «Футболисты разбились на трассе».

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