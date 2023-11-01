«Нижнекамскнефтехим»: Задержанный за шпионаж не является сотрудником компании

В пресс-службе «Нижнекамскнефтехима» опровергли информацию о том, что задержанный по подозрению в шпионаже в пользу ВСУ мужчина является сотрудником их компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Напомним, информация о задержании подозреваемого была опубликована в Telegram-канале 1 ноября утром. По некоторым данным утверждалось, что подозреваемый работает в компании «Нижнекамскнефтехим». По информации самой компании, задержанный является сотрудником одной из подрядных организаций.

Отмечалось, что минувшим летом задержанный вступил в запрещенную в РФ украинскую организацию «Легион "Свобода России"». Затем он стал собирать данные на оборонно-промышленных предприятиях, после чего должен был передать их ВСУ. Но в этот момент его задержали. Против него возбуждено уголовное дело.

"Ъ-Казань"