Силовики задержали в Татарстане шпионившего в пользу ВСУ мужчину

Сотрудники ФСБ задержали в Татарстане 33-летнего сотрудника химической компании, который вступил в запрещенную в РФ украинскую организацию «Легион "Свобода России"» и шпионил за стратегическими объектами в республике в пользу ВСУ. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации источника, в организацию мужчина вступил в августе этого года. Затем он получал от кураторов различные задания. В частности, он собирал сведения на оборонно-промышленных предприятиях, после чего должен был передать данные ВСУ. Но в этот момент его задержали.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

"Ъ-Казань"