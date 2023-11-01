У лидера фракции ЛДПР в красноярском заксобрании прошел обыск

В рабочем кабинете лидера фракции ЛДПР в законодательном собрании Красноярского края Александра Глискова прошел обыск. Информацию об этом «Ъ» подтвердил один из лидеров регионального отделения партии, депутат горсовета Красноярска Семен Сендерский. Характер претензий правоохранительных органов к однопартийцу ему неизвестен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В РО ЛДПР позднее также подтвердили факт задержания руководителя фракции. «Александр Александрович всегда отстаивает интересы жителей Красноярского края и своей борьбой за правду и правое дело переступил дорогу ни одному десятку чиновников. В данный момент причины задержания нам не известны, но мы уверены в правоте и порядочности Александра Александровича и надеемся, что правосудие будет справедливым»,— говорится в сообщении партийного Telegram-канала. Ни одно из силовых ведомств в Красноярском крае о проведенном обыске пока не сообщило.

Уроженцу Эвенкии, юристу Александру Глискову 50 лет. В 2013–2016 годах он занимал пост вице-спикера красноярского горсовета. В сентябре 2023 года участвовал в выборах губернатора Красноярского края и занял второе место, набрав более 11% голосов. В начале этой недели он, как руководитель фракции ЛДПР, участвовал в «нулевом» чтении бюджета Красноярского края на 2024 год, которое прошло под руководством губернатора Михаила Котюкова.

Валерий Лавский, Новосибирск