Услуги социального такси в Петербурге в 2024 году будут оказывать 26 компаний

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга подвели итоги квалификационного отбора организаций, которые в 2024 году будут осуществлять в городе услуги социального такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Как сообщили в комтрансе, перевозчики представили 1742 стандартные машины и 41 специализированный автомобиль с аппарелями и подъемниками. Все транспортные средства были осмотрены на площадке ГИБДД. По итогам отбора для оказания услуг социального такси были выбраны 26 компаний.

По статистике Смольного, за девять месяцев текущего года 28 984 петербуржца воспользовались услугой социального такси 590 358 раз.

Напомним, что люди с ограниченными возможностями оплачивают только часть стоимости услуг транспортных организаций. Остальная часть в размере от 50% до 90% оплачивается из городского бюджета.

«Ъ-СПб» писал, что отбор компаний для предоставления услуг социального такси в Петербурге проводился с 1 августа по 15 сентября.

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