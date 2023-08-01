Комтранс начал поиск компаний для предоставления услуг социального такси в Петербурге

Комитет по транспорту объявил подачи заявок для предоставления услуг социального такси в 2024 году. Отбор продлится до 15 сентября. Итоги подведут 31 октября, рассказали 1 августа в пресс-службе комитета.

Одним из главных условий для участия в конкурсе является наличие в автопарке как минимум одного транспортного средства, предназначенного для перевозки лиц с ограниченными возможностями, говорится в сообщении ведомства.

В 2023 году услуги социального такси в Петербурге оказывают 27 организаций, в автопарке которых 1897 стандартных и 47 специальных автомобилей, оборудованных аппарелями и подъемниками. Годом ранее перевозкой пассажиров на социальном такси также занимались 27 компаний, но количество машин было меньше – 1878 стандартных и 43 специально оборудованных автомобиля.

За первое полугодие 2023 года петербуржцы воспользовались услугой социального такси 410 807 раз.

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