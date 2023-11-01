Умер футболист «Амкара» Кирилл Кочетов, попавший в ДТП

Сегодня утром не приходя в сознание умер игрок футбольного клуба «Амкар-Пермь» Кирилл Кочетов, сообщается в Telegram-канале ФК «Амкар-Пермь». Футболисту был 21 год. Кирилл Кочетов получил тяжелые травмы при ДТП и впал в кому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар Пермь» Фото: ФК «Амкар Пермь»

«Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью»,— говорится в сообщении. Клуб выразил соболезнования родным и близким футболиста и пообещал помощь его семье.

Кирилл Кочетов перешел в «Уралец-ТС» в июне: «Амкар» отдал игрока в аренду нижнетагильскому клубу на полгода. За «Уралец-ТС» он отыграл 13 матчей на позиции нападающего и забил один мяч.

11 октября в ДТП попали четыре пермских футболиста. Предварительно установлено, что на 25-м километре трассы их «Лада Приора» выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с автомобилем «Газель». По данным портала Properm, за рулем мог находиться футболист Денис Федорочев, который, вероятно, и стал фигурантом уголовного дела.

Воспитанник и бывший футболист «Амкара» Евгений Ситников скончался на месте. Воспитанники «Академии-Амкар» Денис Федорочев и Кирилл Мыльников избежали серьезных травм. Все футболисты сейчас выступают за нижнетагильскую команду «Уралец-ТС»

Дмитрий Погорелов, Пермь