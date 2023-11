РБК: Минэкономики и Минтранс согласовали цены на поездки по ВСМ Москва—Санкт-Петербург — 5008 рублей

Минэкономразвития совместно с Минтрансом согласовали подход к формированию тарифов на будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву с Санкт-Петербургом, передает РБК. Условная стоимость поездки на ВСМ Москва—Петербург исходя из цен 2022 года составит 5008 руб. Это дороже, чем альтернативные виды транспорта, однако фактические затраты пассажира (совокупные транспортные затраты) на ВСМ должны быть ниже на 17,5% от средних расценок других видов транспорта и составлять 7654 руб.

Удешевление стоимости источник РБК объясняет тем, что в расчет затрат заложена средневзвешенная стоимость одного часа времени пассажира, которое он тратит не только на саму поездку, но еще и на дорогу к транспорту и ожидание. «Сапсан», по тарифам 2022 года, стоит 4813 руб., самолет — 4056 руб., отметил собеседник издания.

Так, предполагается, что время, затраченное на дорогу с использованием ВСМ, займет совокупно 3 часа 45 минут, из которых 2 часа 15 минут пойдут на сам рейс. В свою очередь, совокупное время дороги на автомобиле по М-11 составляет 7 часов 30 минут, на самолете или «Сапсане» — 5 часов 30 минут.

Министерства считают, что большая часть трафика будет сформирована за счет пересевших с другого транспорта пассажиров. Около 25%, или 5,7 млн, пассажиров пересядут на ВСМ со скоростных «Сапсанов» и «Ласточек», 12,5% (2,9 млн) и 14% (3,2 млн) — c личного автотранспорта и авиатранспорта соответственно, 9% (2,1 млн) — с ночных поездов, около 5% (1,1 млн) — c пригородных электричек и около 2% — c автобусов. Индуцированный спрос (спрос, сформированный за счет улучшения условий) ВСМ принесет еще 7,6 млн собственных пассажиров. Впоследствии это составит 37% всего трафика ВСМ.

К 2030 году пассажиропоток ВСМ должен составить 23 млн человек в год, что вместе с другими видами транспорта обеспечит перевозку 43,3 млн человек. К 2060 году прогнозируется увеличение пассажиропотока до 36,4 млн человек по ВСМ и 62,3 млн человек совокупно с другими видами транспорта. Сейчас на участке Москва—Петербург ежегодно перемещается 32,2 млн пассажиров.

Новый транспорт даст прирост валовой добавленной стоимости в размере более 4 трлн руб. «за счет агломерационных эффектов, повышения подвижности населения, привлечения туристов, эффекта повышения безопасности дорожного движения».

Другие параметры будущей магистрали пока не согласованы. В ближайшее время документацию направят на оценку в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова, который курирует данный проект.

Александра Горошилова