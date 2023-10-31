Петербурженка сломала ребра из-за резкого торможения троллейбуса

Пассажирка петербургского троллейбуса №31 упала в результате резкого торможения и сломала ребра, сообщила «Фонтанка».

Около 15 часов 30 октября водитель троллейбуса резко затормозил около дома 90 по Гражданскому проспекту, чтобы избежать столкновения с автомобилем. 59-летняя петербурженка, находившаяся в салоне троллейбуса, упала и получила травмы. По информации СМИ, ее госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер со смещением и пристеночным пневмотараксом.

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