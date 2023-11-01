Алексей Веселов официально назначен первым замглавы Самары

Алексей Веселов официально назначен первым заместителем главы Самары. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Данная должность стала вакантной после назначения экс-замглавы Самары Владимира Василенко министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Алексей Веселов будет курировать направления городского хозяйства и экологии, транспорта, управления имуществом.

Чиновник с февраля 2022 года занимал пост врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. До этого чиновник руководил Сергиевским районом с 2013 года. До этого восемь лет он занимал пост замглавы муниципалитета.

Евгений Чернов