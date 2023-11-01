Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Алексей Веселов официально назначен первым замглавы Самары

Алексей Веселов официально назначен первым заместителем главы Самары. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Данная должность стала вакантной после назначения экс-замглавы Самары Владимира Василенко министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона. Алексей Веселов будет курировать направления городского хозяйства и экологии, транспорта, управления имуществом.

Чиновник с февраля 2022 года занимал пост врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. До этого чиновник руководил Сергиевским районом с 2013 года. До этого восемь лет он занимал пост замглавы муниципалитета.

Евгений Чернов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...