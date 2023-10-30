Первым замглавы Самары может стать Алексей Веселов

Пост первого заместителя главы Самары Елены Лапушкиной займет Алексей Веселов. Должность стала вакантной после назначения Владимира Василенко министром энергетики и ЖКХ региона.

Алексей Веселов с февраля 2022 года врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования. До этого чиновник руководил Сергиевским районом с 2013 года.

Минлесхоз Самарской области до Алексея Веселова возглавлял Александр Ларионов. После ухода с должности он продолжил карьеру в качестве председателя Самарской областной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.

Евгений Чернов