Аналитики составили топ-10 наиболее популярных вакансий в Петербурге

Осенью 2023 года число предложений от работодателей в Санкт-Петербурге увеличилось в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики сервиса «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проанализировав, на какие вакансии петербургские кандидаты откликаются чаще по сравнению с 2022 годом, эксперты выделили топ-10 профессий по уровню прироста соискательской активности.

Согласно данным исследования, лидером среди специальностей по увеличению интереса соискателей в Петербурге стала вакансия управляющего (прирост в 115%). Также в первой десятке вакансии замерщика (80%), риелтора (47%), диспетчера (41%), упаковщика (29%), маркетолога (23%), компьютерщика (17%), аппаратчика (15%), завхоза (5%) и агента по недвижимости (4%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с января по сентябрь 2023 года в Петербурге на 18% увеличился спрос на маркетологов. За указанный период для поиска специалистов в этой сфере было размещено более 32 тыс. вакансий.

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