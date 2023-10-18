Спрос на маркетологов за 9 месяцев увеличился в Петербурге на 18%

В Санкт-Петербурге с января по сентябрь 2023 года разместили более 32 тыс. вакансии для поиска специалистов в сфере маркетинга, что на 18% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Наибольшую динамику показали объявления по найму аналитиков данных (+232%), менеджеров по стратегии (+89%) и event-менеджеров (+79%). Помимо этого, в Петербурге активно ищут и маркетологов по работе с маркетплейсами, с начала года разместили свыше 360 вакансий (+80%).

Несмотря на рост спроса на этих специалистов, количество размещенных резюме превалирует над вакансиями. Вместе с тем прежде всего предприниматели хотят видеть опытных соискателей при приеме на работу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге насчитывается 4% женщин-курьеров от общего числа работников сервиса доставки.

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