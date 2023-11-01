В Екатеринбурге на аукцион выставят дверь от подъезда дома, где жил Ельцин

В Екатеринбурге в качестве лота на аукционе будет выставлена дверь от подъезда дома, в котором жил Борис Ельцин. Планируется, что аукцион состоится 16 декабря, его проведет московский аукционный дом «Литфонд», который открывает в Екатеринбурге свой филиал. Об этом «Ъ-Урал» рассказал генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Борис Ельцин в 1975 году был избран секретарем Свердловского обкома КПСС, ответственным за промышленное развитие области, а в 1976 году стал первым секретарем — фактически руководителем Свердловской области. В это время он жил в доме на ул. 8 Марта, 2 (Второй дом Советов). Здание является памятником конструктивизма, в нем жила партийная элита Свердловска, а также академики Николай Ватолин и Виссарион Садовский.

Сейчас организаторы ищут место, где пройдет первый аукцион. Предполагается, что на нем будет выставлено около 300 лотов, в том числе — дверь от подъезда дома, в котором жил Ельцин, артефакты из истории свердловского рок-клуба, связанные с имена Башлачева, Курехина, Бутусова.

«Литфонд» известен тем, что на одном из его аукционов был продан паспорт Виктора Цоя за 9 млн руб. при стартовой цене 2,5 млн руб. Кроме того, на его аукционах выставлялись визитная карточка поэта Александра Блока за 700 тыс. руб., полная коллекция изданий, вышедших в печать при жизни поэтессы Марины Цветаевой, за 8 млн руб., рукописная книга поэта Анны Ахматовой за 2,5 млн руб. и другие вещи.

Подробнее об открывшемся в Екатеринбурге филиале «Литфонда» — в материале «Ъ-Урал» «Урал попал в "Литфонд”».

Анастасия Таначева

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