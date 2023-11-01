Урал попал в «Литфонд»

Аукционный дом «Литфонд» заходит на рынок Екатеринбурга. Первый местный аукцион он проведет 16 декабря. В частности, на нем будут выставлены вещи, связанные с Борисом Ельциным, Строгановыми, Александром Башлачевым и другими известными деятелями. Планируется, что аукционы будут проводиться ежемесячно, на них будет выставлено около 300 лотов. Эксперты рассчитывают, что появление нового крупного игрока сделает местный рынок антикварных предметов более структурированным. При этом ценность некоторых лотов придется разъяснять покупателям.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Литфонд» планирует проводить торги в Екатеринбурге каждый месяц

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ «Литфонд» планирует проводить торги в Екатеринбурге каждый месяц

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Об открытии в Екатеринбурге филиала аукционного дома «Литфонд» «Ъ-Урал» рассказал генеральный директор «Литфонда» Сергей Бурмистров. По его словам, юридически это будет самостоятельная компания, в зоне ответственности которой будут Урал и Сибирь. Ее сотрудники с помощью экспертов будут отбирать и описывать вещи для аукционов, готовить каталоги. Аукционы будут проходить как очно, так и на онлайн-платформах, проданные лоты будут доставляться покупателям по всей России.

Первый аукцион в Екатеринбурге пройдет 16 декабря. В частности, на нем в качестве лота будет выставлена дверь от подъезда дома, в котором жил Борис Ельцин, его визитная карточка и письмо. Среди других артефактов: архив уральских горнозаводчиков Строгановых, вещи, связанные с Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой, Александром Башлачевым, Сергеем Курехиным. Всего будет выставлено около 300 лотов. Планируется, что аукционы будут проводиться один раз в месяц.

Аукционный дом «Литфонд» основан в 2015 году в Москве коллекционером и вице-президентом Гильдии антикваров-книжников Сергеем Бурмистровым. Специализируется на антикварных книгах, автографах, рукописях, фотографиях, открытках, плакатах. На первом аукционе была продана визитная карточка поэта Александра Блока за 700 тыс. руб., что превысило стартовую цену в 23 раза. В 2018 году за 9 млн руб. был продан паспорт Виктора Цоя при стартовой цене 2,5 млн руб. Ежегодно устраивается около 120 аукционов в Москве и Санкт-Петербурге, в среднем сумма продажи лота превышает его начальную цену в 1,5–2 раза. На сайте указано, что «Литфонд» занимает около 60% аукционного рынка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генеральный директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выбор Екатеринбурга для открытия филиала господин Бурмистров объяснил тем, что регион привлекает своей «богатой неисчерпаемой историей и огромным количеством звучных имен — Татищев, Демидовы, Строгановы». По его словам, привлекают внимание история горнозаводской промышленности, свердловский рок, уральский художественный андеграунд и другие явления.

Участники и эксперты рынка считают, что появление в Екатеринбурге нового крупного игрока сделает местный рынок антикварных предметов более структурированным. По их словам, до прихода «Литфонда» на нем выделялся аукционный дом «Татьянин день», основанный в 2000 году Татьяной Егеревой. «Между местными аукционерами нет согласованности, структурированности, единой ценовой политики на картины — пока это случайное, интуитивное ценообразование. “Литфонд” работает активно, сильно, у них налажен почти конвейер по продаже антикварных вещей»,— отметил уральский аукционист Салават Фазлитдинов.

«На рынке Екатеринбурга нет структур, с которыми “Литфонд” мог бы конкурировать: у него довольно специфический ассортимент. В этом есть потенциал, потому что предметы, которые там выставляются, более доступны по цене. Но, скорее всего, сотрудникам “Литфонда” придется проводить просветительскую работу, поскольку лоты не для всех представляют ценность»,— считает уральский искусствовед Тамара Галеева.

Анастасия Таначева, Николай Яблонский