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Коммерсантъ FM
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В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области в результате атаки беспилотника произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. В настоящее время возгорание ликвидировано, но работа предприятия остановлена.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте», — написал господин Пронин в Telegram.

Ночью воздушную тревогу объявляли в большинстве регионов Украины — в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Полтавской области, в частности, в Миргороде и Кременчуге. Несколько взрывов раздалось в Хмельницкой области Украины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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