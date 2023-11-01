В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области в результате атаки беспилотника произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. В настоящее время возгорание ликвидировано, но работа предприятия остановлена.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте», — написал господин Пронин в Telegram.

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