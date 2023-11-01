Товарные знаки «Дяди Денера» оценили в 1,5 млн рублей

В рамках банкротства новосибирской компании «Дядя Денер», развивавшей в Сибири сеть кафе быстрого питания, проведена оценка торговых знаков, принадлежащих ей. Речь идет о таких ТМ, как «Рубака парень», «Дядя Денер», «Рубака» и др. Стоимость каждого составила от 226 тыс. руб. до 322,7 тыс. руб. Всего – на 1,5 млн руб. Дата торгов пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

В сентябре сообщалось, что активы компании оценены в 20,8 млн руб. Так, грузовые автомобили были оценены в 1,2 млн руб., торговые павильоны (всего их 58 штук) в 15,3 млн руб., остальное приходится на оборудование и комплектующие.

Компания была признана банкротом в июне. На тот момент в реестр требований кредиторов должника включены требования на 192,7 млн руб.

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Оксана Павлова