Компанию «Дядя Денер» признали банкротом

Арбитражный суд новосибирской области ввел до 5 декабря процедуру конкурсного производства в компании «Дядя Денер», развивавшую в Сибири сеть кафе быстрого питания.

В январе в компании было введено наблюдение по заявлению налоговой инспекции из-за долга около 2 млн руб.

Компания «Дядя Денер» основана в Новосибирске в 2009 году, управляет сетью кафе быстрого питания, основу меню которых составляет шаурма. Заведения сети ранее располагались в Новосибирске, Бердске, Искитиме, Новокузнецке, Барнауле, Бийске, Томске, а также в поселках Линево и Шерегеш. По данным 2ГИС, у «Дяди Денера» в Новосибирске – 47 заведений.

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Оксана Павлова