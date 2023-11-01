ВСУ пытались атаковать Курскую область тремя БПЛА

Министерство обороны РФ сообщило, 31 октября около 23:30 дежурные средства ПВО перехватили два украинских БПЛА самолетного типа в небе Курской области. В правительстве региона выразили благодарность «всем защитникам».

Позже в Минобороны уточнили, что в ночь на 1 ноября силы ПВО уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат над Курской областью.

Также вчера вечером военное ведомство сообщало, что около 19.00 был уничтожен беспилотник над территорией Белгородской области.

Поздним вечером белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал в соцсетях о последствиях обстрела со стороны Украины города Шебекино. В нем повреждена инфраструктура и три частных домовладения.

Владимир Зоркий