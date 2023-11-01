В Тюменской области безработица достигла минимального показателя за 10 лет

В Тюменской области официально зарегистрировано всего 2,3 тыс. безработных. Уровень безработицы составляет 0,31%, что является минимальным показателем за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С начала года в службу занятости населения региона за содействием в поиске работы обратились 22,4 тыс. человек, а трудоустроены были 13,6 тыс. тюменцев. В данный момент работодателями размещено 22,7 тыс. вакансий, из которых большинство связаны со сферами образования, обрабатывающего производства, торговли, ремонта автомобилей.

Ранее Тюменская область заняла 11 место среди всех регионов России по рынку труда. При составлении рейтинга учитывались уровень социально-экономического развития региона, размер зарплат и показатели безработицы.

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