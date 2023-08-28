Свердловская область вошла в топ-10 регионов по рынку труда

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов России по рынку труда. Рейтинг «РИА Новости» основывался на уровне социально-экономического развития региона, размере зарплат и показателях безработицы. Свердловская области по итогам 2022 года набрала 75,7 балла, что на 2,3 балла выше, чем было годом ранее.

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) наибольшее число баллов (78) получил Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), оказавшийся на шестом месте рейтинга. Тюменская область заняла 11 место (74,3 балла), Челябинская область — 17-е (70,5 балла), Ямало-Ненецкий автономный округ — 48-е (58,8 балла), а Курганская область — 73-е (47,9 балла).

Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край и Республика Татарстан. Наиболее низкие показатели у Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики и Республики Ингушетия.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что более 10,9% предприятий Свердловской области заявили об ухудшении ситуации с кадрами. Среди причин — несоответствие запросов соискателей и возможностей работодателей, демографическая яма, а также отток кадров за рубеж.

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