В центре Петербурга завершили ремонт Красного моста через Мойку

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» завершили в центре Санкт-Петербурга ремонтные работы на Красном мосту через реку Мойку. На переправе обновили пролетное строение, очистили гранитные элементы, отреставрировали перила переправы и ее исторические светильники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, работы на Красном мосту начались в марте этого года года. До старта навигации ремонтники трудились под пролетом переправы, а с началом весенне-летнего периода приступили к работам на ее верхней части.

Красный мост через Мойку расположен в створе Гороховой улицы. Его длина составляет 33,6 м, ширина — 16,6 м.

Первый деревянный подъемный мост для пропуска небольших судов с мачтами на этом месте появился в 1717 году. До 1808 года мост именовался Белым, а затем, поменяв окраску, стал называться Красным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Невском районе Петербурга после 20-летнего перерыва открыли Рыбацкий мост через реку Славянку.

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