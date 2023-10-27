В Петербурге открыли Рыбацкий мост после 20-летнего перерыва

В Санкт-Петербурге открыли для автомобилей Рыбацкий мост через Славянку, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Петербурга Фото: Администрация Петербурга

Рыбацкий мост расположен в створе Рыбацкого проспект и Славянской улицы. Новая переправа станет альтернативой Славянскому мосту. На капитальный ремонт моста было выделено 368,1 млн руб. Работы выполнило АО «ПО “Возрождение”». Длина моста не изменилась — 139,6 м. Была также благоустроена прилегающая к переправе территория.

Как сообщал «Ъ-СПб», Рыбацкий мост закрыли на ремонт в конце октября 2022 года.

Мост через Славянку на месте Рыбацкого был построен первое половине XIX века. Сначала он был деревянным и носил название Усть-Славянский. В годы блокады Ленинграда его разобрали, а в 1957 на его месте построили железобетонный мост из пяти пролетов. В 1997 году его переименовали. Последний капитальный ремонт переправы был произведен в 1980 году. В 2000 году мост признали аварийным и закрыли для автомобилей, поскольку из-за коррозии балок на железобетонных пролетах появились дефекты.

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