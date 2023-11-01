МИД: РФ изучает предложение Мьянмы о взаимной отмене визовых требований

Российские власти изучают предложение Мьянмы об отмене визовых требований на взаимной основе. Как сообщили в министерстве иностранных дел России, в случае положительного решения вопроса между двумя странами может быть подписано соответствующее соглашение.

«Что касается отмены визовых требований на взаимной основе путем подписания соответствующего соглашения, то предложение мьянманской стороны в настоящее время изучается»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МИД России. Ранее министр по делам гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн попросила власти РФ ввести для своих граждан безвизовый режим для въезда в Россию, подчеркнув, что такой же режим на взаимной основе может быть установлен и для приезжающих в страну россиян.

С 1 июля текущего года власти Мьянмы разрешили гражданам России в течение 30 дней находиться в стране без оформления виз. Безвизовый режим будет действовать до 30 июня 2024 года. Кроме того, теперь россиянам можно оформить специальную туристическую визу — ее выдают на основании бронирования места в отеле из единого перечня Мьянмы. Виза может быть двукратной или многократной. Она действует до 6 месяцев.

Александр Кислов