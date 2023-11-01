Власти Томска подняли цену контракта на лизинг трамваев после изменения ключевой ставки

После поднятия ключевой ставки ЦБ до 15% Томское Трамвайно-Троллейбусное управление (ТТУ) увеличило стоимость контракта на покупку в лизинг трамваев до 485,7 млн руб., сообщает мэрия Томска. Ранее была размещена закупка на покупку пяти трамваев в лизинг. Начальная цена тогда составила 464,2 млн руб.

«В соответствии с требованиями законодательства, ТТУ отменило закупку, чтобы внести необходимые корректировки. Закупка с новой ценой уже подготовлена и будет размещена в ближайшее время», - рассказала председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

При этом срок лизинга (60 месяцев) не изменился, исходная стоимость одного трамвая осталась прежней. Срок действия договора лизинга – до 30 июня 2029 года, поставить трамваи победитель торгов должен до конца июня 2024 года.

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Александр Киселев