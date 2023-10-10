Власти Томска намерены взять в лизинг пять трамваев за 464 млн рублей

Томское городское унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) разместило заявку на лизинг пяти низкопольных трамваев за 464 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Срок оказания услуг с даты заключения договора - 30 июня 2029 года. Троллейбусы должны перейти в распоряжение ТТУ до 30 июня 2024 года.

Вместимость каждого троллейбуса составляет 160 человек. Договор купли-продажи должен быть заключен до 30 октября текущего года.

Гарантия на транспортные средства – 24 месяца или 100 тыс .км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) со дня подписания акта приёма–передачи трамвая. Договор планируется заключить с единственным поставщиком – Усть-Катавским вагоностроительным заводом.

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Александр Киселев