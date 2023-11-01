Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На закупку троллейбусов для Кемерова будет направлено 2 млрд рублей

Власти Кузбасса направят 2 млрд руб. на обновление троллейбусного парка Кемерова. Из облбюджета Кузбасса будет выделено 1,8 млрд руб., еще 200 млн – из бюджета города, сообщает правительство региона. По словам губернатора Сергея Цивилева, будет закуплено 50 троллейбусов, полностью их парк будет обновлен к марту.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Троллейбусы будут оснащены валидаторами, видеонаблюдением, разъемами для зарядки мобильных гаджетов, системами климат-контроля, дополнительной подсветкой накопительных площадок. Каждый троллейбус рассчитан на 85 человек, имеет 34 посадочных места.

Месяц назад для города было приобретено 10 новых троллейбусов «Адмирал». В июле сообщалось, что по итогам торгов контракт на поставку 10 троллейбусов в Кемерово был заключен с московским ООО «Производственная компания «Транспортные системы». Стоимость поставки – 353 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...