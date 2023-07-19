ПК «Транспортные системы» поставит Кемерово 10 троллейбусов за 353 млн рублей

По результатам аукциона контракт на поставку 10 троллейбусов в Кемерово заключен с московским ООО «Производственная компания «Транспортные системы» по цене 353 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сказано документации к торгам, компания обязана самостоятельно до 15 августа текущего года поставить низкопольные троллейбусы с возможностью автономного хода. Их вместимость составит 90 пассажиров.

Кроме того, транспортные средства должны располагать местами для инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске и откидным механическим пандусом для их посадки.

В конце мая областные власти Кузбасса объявили о выделении 400 млн руб. «на закупку 10 новых троллейбусов в Кемерове в 2023 году».

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Игорь Лавренков, Кемерово