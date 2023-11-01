«Известия»: российские морпехи получат речные штурмовые катера

В составе создающихся новых дивизий морской пехоты Вооруженных сил России появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров, передает газета «Известия» со ссылкой на собственные источники в Минобороны России.

Точная организационно-штатная структура дивизионов и типы катеров, которые поступят на вооружение морпехов, не раскрываются. По информации собеседников газеты, в состав создающихся формирований войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки и плавающие транспортеры. Кроме того, в этих дивизиях также будут сформированы специальные штурмовые подразделения для действия на суше.

Все это, как полагают опрошенные изданием эксперты, направлено на то, чтобы помочь российским морпехам быть более мобильными и автономными при проведении боевых операций, в том числе и в зоне проведения военной операции на Украине.

Ранее в Минобороны России сообщали, что российских морских пехотинцев также оснастят «Суперкалашниковами» — автоматами АК-12. Первым взять их на вооружение выпала честь военнослужащим Тихоокеанского (ТОФ) и Черноморского флотов (ЧФ). Автоматы были опробованы «черными беретами» миротворческого батальона ТОФ, несущими в настоящее время службу в Нагорном Карабахе.

Александр Кислов