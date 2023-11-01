Победа с большими последствиями

Главной сенсацией первых двух дней Rolex Paris Masters, проходящего в столице Франции турнира категории Masters 1000 Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом €5,8 млн, стала победа россиянина Романа Сафиуллина над занимающим в мировой классификации второе место действующим чемпионом Wimbledon испанцем Карлосом Алькарасом. Впервые в жизни одолев столь титулованного соперника, Сафиуллин кроме всего прочего невольно вмешался в борьбу за титул первой ракетки мира, которую Алькарас ведет с Новаком Джоковичем. Теперь и без того высокие шансы 36-летнего серба сохранить лидерство до конца сезона и 20 ноября начать во главе рейтинга свою 400-ю неделю еще более возросли.

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Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Роман Сафиуллин

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

Исход этого матча с самого начала был далеко не так очевиден, как хотелось бы многочисленным поклонникам таланта Карлоса Алькараса. Приехав в Париж на последний «мастерс» сезона после травмы стопы и не восстановившись после нее полностью, испанец сразу же нарвался на Романа Сафиуллина, который еще никогда в жизни не играл так хорошо, как в последние месяцы. В июле он дошел до четвертьфинала Wimbledon, выигранного Алькарасом, в сентябре в своем первом финале на турнирах АТР в китайском Ченду едва не одолел Александра Зверева из Германии, а через неделю взял у этого немецкого теннисиста, занимавшего на тот момент десятое место в мировом рейтинге, убедительный реванш, отдав всего четыре гейма. Еще недавно Сафиуллин мог лишь мечтать о таких результатах, хотя еще более сильное впечатление производит его игровой стиль. Теннис россиянина характеризует тотальная агрессия, замешанная на мощной подаче и прекрасном ударе справа. Устоять перед такими ураганными атаками, конечно, можно, но сначала противник Сафиуллина должен пошатнуть его уверенность в себе. Сделать это можно только за счет собственной стабильности, а как раз ее Алькарасу в Париже не хватало. В своем первом матче в европейских залах с ноября прошлого года он оказался не готов противостоять сопернику, находящемуся на пике.

События в этой встрече развивались достаточно быстро. Потеряв свою подачу в третьем гейме, Сафиуллин тут же вернул ее, а затем в равной и упорной борьбе в восьмом гейме сделал еще один брейк. Завершить первую партию ему удалось в девятом гейме безукоризненным выходом к сетке при счете 30:15, а затем — четким ударом в противоход. Проблемы Алькараса в первом сете нагляднее всего демонстрировало соотношение активно выигранных очков и невынужденных ошибок — 3:13. Но до победы Сафиуллину, конечно, было еще далеко. После четвертого гейма второй партии сражавшийся изо всех сил Алькарас ушел в небольшой отрыв — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шансы Карлоса Алькараса вернуть себе титул первой ракетки мира резко снизились

Фото: Stephanie Lecocq , Reuters Шансы Карлоса Алькараса вернуть себе титул первой ракетки мира резко снизились

Фото: Stephanie Lecocq , Reuters

Тут-то и началось самое интересное. Восстановив концентрацию внимания, Сафиуллин снова прибавил и раз за разом стал использовать постоянные сложности соперника при ударе слева. И Алькарас не выдержал. У него снова пошли ошибки, а паре розыгрышей ему еще и не повезло. Неудивительно, что Сафиуллин довольно быстро отыгрался, а в седьмом гейме реализовал четвертый брейк-пойнт, на котором Алькарас допустил ошибку при исполнении удара справа. Поведя — 4:3, Сафиуллину оставалось лишь держать свою подачу, и через некоторое время со второго матчбола после очередного брака испанца 26-летний россиянин, который принадлежит к тому же поколению, что и Даниил Медведев с Кареном Хачановым, Андреем Рублевым и Асланом Карацевым, праздновал самую эффектную победу в своей карьере — 6:3, 6:4 за 1 час 37 минут.

В 1/8 финала главный возмутитель спокойствия на Rolex Paris Masters встретится с Хачановым, который ранее во втором круге обыграл серба Ласло Джере — 6:4, 7:5. Но вне зависимости от результата этого матча Cафиуллин, занимающий на данный момент 45-е место в мировом рейтинге, имеет все основания рассчитывать на то, чтобы закончить нынешний сезон в топ-40.

Более того, его победа над Алькарасом серьезнейшим образом влияет на борьбу за лидерство в мировой классификации, которую испанец ведет с Новаком Джоковичем. Перед началом этой недели по очкам, набранным в нынешнем сезоне, Алькарас отставал от сербского ветерана на 500 баллов, и на данный момент этот отрыв сократился на 10 очков, которые испанец заработал просто за попадание в основную сетку «мастерса». Однако поскольку за победу в Париже полагается 1000 очков, Джокович, который свой стартовый матч проводит в среду против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, может снять почти все вопросы о первом месте по итогам года уже там. Дело в том, что на итоговом турнире Nitto ATP Finals, который стартует в Турине 12 ноября, при наилучшем раскладе можно набрать 1500 баллов. То есть Алькарасу нужно будет брать там титул, выиграв все матчи на групповом этапе при условии трех подряд поражений Джоковича.

Пока подобный вариант выглядит просто нереальным, так что сейчас и без того высокие шансы серба остаться на высшей строчке еще более возросли. И если 36-летний серб вдруг не оплошает, то 20 ноября начнет на первом месте в общей сложности свою 400-ю неделю, отметив впечатляющий юбилей. Напомним, что швейцарец Роджер Федерер, который идет по этому показателю вторым, имеет на своем счету 310 лидерских недель.

Евгений Федяков